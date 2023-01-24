Выставку работ тюменского фотографа организует молодежная библиотека

Персональная выставка фотографа Сергея Елесина "Увидел. 2.0" 4 февраля откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1). Зрители увидят около сотни репортажных снимков последних пяти лет члена Союза фотохудожников России.

Выставка "Увидел", знакома зрителям с 2020 года, но дополнена сериями "Пацаны", "Возвращайтесь", "Спаси лес" и другими новыми снимками. Некоторые из работ, представленных на выставке, отмечены престижными наградами на фотоконкурсах международного и всероссийского уровней. Зрители увидят снимки Анны Шахтариной, отметившей вековой юбилей, который включен в Топ 100 конкурса Russian Photo Awards-2022 и "Жизнь - сцена" - первое место на международном конкурсе "Взгляды" -2020.

Елесин свои репортажные фотографии он называет "человек в естественной среде обитания" и считает, что "фотография – это искусство момента".

Работы тюменского фотохудожника неоднократно отмечались на престижных международных, всероссийских конкурсах и фестивалях. В этом году он стал лауреатом 2 степени Международного фестиваля PhotoVisa. В его копилку достижений попало и звание лауреата премии В. И. Муравленко за 2022 год.

На открытии выставки автор расскажет гостям об истории фотокадров, проведет авторскую экскурсию и ответит на вопросы. Увидеть мир глазами фотохудожника Сергея Елесина можно с 1 февраля по 25 марта. Вход свободный.