Выставка лучших работ конкурса имени Александра Ефремова начала работу в Тюмени

Выставка работ XXIII межрегионального конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова открылась в Тюмени в историческом парке "Россия - моя история".

Конкурс проходит 23 года подряд в память о тюменском фотокорреспонденте Александре Ефремове. В 2000 году во время служебной командировки в Чечню он погиб вместе с тюменскими милиционерами от взрыва фугаса. Через год после его гибели был создан конкурс, который сейчас вырос в международный проект.

На фотоконкурс в этом году поступило 373 заявки в шести творческих номинациях от авторов со всей страны - от Калининграда до Сахалина, а также из Белоруссии, Сербии и Индии.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов отметил: "Две номинации — "Человек труда" и "Большая сибирская семья" — учредила фракция "Единая Россия" облдумы. На выставке представлены фотографии, в том числе снятые в ходе фототуров на тему „Человек труда“".

Фототуры на предприятия региона проходят ежегодно. В этом году два из них состоялись на ялуторовской земле - в Агротехнологическом колледже и на заводе "Поревит", один — в Тюмени, на заводе "Тюменские моторостроители".



Андрей Артюхов вместе с членами фракции "Единой России" Тюменской областной думы Ириной Соколовой и Владимиром Ульяновым вручил награды тюменским участникам конкурса в номинациях "Человек труда" и "Большая сибирская семья" . Диплом второй степени в номинации "Человек труда" получил фотокорреспондент газеты "Тюменские известия" Павел Моргун за серию фото "Хлебопеки". В этой же номинации диплом почетного упоминания жюри вручили фотокорреспонденту газеты "Тюменский край" Илье Фоминцеву за серию фото "Люди труда".



В номинации "Большая сибирская семья" почетного упоминания жюри удостоены Анна Утяшева и Людмила Вятченина - тюменские фотографы, показывающие своим творчеством ценность многодетной семьи.



Анна Утяшева рассказала, что снимая многодетную семью священника, брала маленькое интервью у каждого члена семьи. "Мне было очень интересно, как выстроено взаимодействие в большой семье, чем она живет. И на мой взгляд, все держится на женщине! Именно она создает атмосферу, - отметила фотограф. - На момент съемки у меня был один ребенок, и хотелось понять, как люди приходят к многодетности. Я увидела очень дружную семью, где все друг друга поддерживают. Может, это сыграло какую-то роль и в моей жизни, сейчас у меня уже двое детей".



Людмила Вятченина призналась, что фото для конкурса стало ее первым опытом съемок многодетной семьи. Было нелегко, дети все же очень непоседливы, но весело. Работа фотографа помогла ей увидеть ценность семьи, понять, каким счастьем для любящей пары становится появление детей. Сейчас она это знает и по собственному опыту — у них с мужем двое малышей, шести месяцев и четырех лет.



"Семья - это фундамент, на котором строится наша жизнь. И насколько важно изначально заложить его крепким, прочным, основательным, чтобы никакие внешние факторы не смогли его подкосить", - поделилась фотограф.



Победителем фотоконкурса в номинации "Большая сибирская семья" стал Ильяс Ахметшин с серией "Большая семья Андрея Якунина". На выставке среди гостей были герои фоторепортажа - руководитель центра "Милосердие" Андрей Якунин, его жена Наталья и их сын. Всего в семье восемь детей, в 2023 году супруги Якунины были удостоены ордена "Родительская слава".



"Переоценить значение семьи для современного общества невозможно. Традиционные ценности для нашей страны складывались веками и подкреплены реальным опытом сохранения семьи, многодетности", - считает Андрей Якунин.



Директор фотоконкурса, член экспертного совета по фотожурналистике Союза журналистов России Сергей Русанов сообщил, что составленная из работ победителей и номинантов выставка традиционно путешествует по Тюменской области. В августе ее первыми увидели тоболяки, так как итоги конкурса подводятся в Тобольске, на родине Александра Ефремова. В сентябре выставка была в Ялуторовске, в октябре — в Тюмени, в конце года отправится в Ишим. Все конкурсные фотографии переданы на хранение в фонды государственного музейно-просветительского объединения имени Ивана Словцова.