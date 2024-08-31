На выставке "Надежный тыл" в Юргинском районе представили 22 портрета семей участников СВО

Большие фото разместили рядом с информационными стелами, рассказывающими о юргинцах - героях Великой Отечественной войны. Каждый кадр — история семьи, которая ждет своего героя. Фотографии сопровождают подписи, которые посвятили защитникам их жены, мамы и дети.

"В числе участников специальной военной операции и наши земляки, юргинцы, - пояснил на открытии выставки глава Юргинского муниципального района Виктор Васильев. - Мы гордимся ими и, конечно, переживаем за них. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, победа куется не только в боях и сражениях. Победа куется здесь, в тылу. Самое главное - это поддержка родных и близких. Потому что именно поддержка семьи согревает наших парней. Она помогает им побеждать. Я уверен, что мы добьемся победы".

Идея фотовыставки возникла во время проведения акции "Верим. Любим. Ждем" в Международный женский день. Реализовать ее удалось благодаря поддержке "Единой России", регионального парламента, а также Тюменского агентства развития креативных индустрий. Проект охватил все территории области, сообщает Тюменская линия.