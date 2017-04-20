В родительский день до тюменских кладбищ будет легче добраться

В Тюмени в Радоницу, 25 апреля, увеличат количество автобусов на маршрутах №32 и №121. Как сообщает Тюменьгортранс, на линию выйдет и садоводческий маршрут № 124.

На маршруте № 121 "ЖДВ — АО "РИУС" — Червишевское кладбище-2" будет организовано движение семи автобусов, на маршруте № 32 "ЖДВ — с/о "Приволье"" будет курсировать пять автобусов и один автобус пойдет по маршруту № 124 "Областная библиотека – завод "Сибнефтемаш"".

Расписание автобусов можно посмотреть на сайте Тюменьгортранса или узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.