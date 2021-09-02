Прокуратура заставила тюменскую компанию навести порядок на кладбище

Верхнеборское кладбище, которое заросло травой и было сильно захламлено, привели в порядок после реакции прокуратуры на одну из публикаций в СМИ.

Прокуратура города Тюмени с привлечением специалистов Роспотребнадзора провела проверку, в ходе которой доводы, изложенные в публикации, подтвердились. По фактам выявленных нарушений в администрацию Тюмени было внесено представление об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в отношении виновного должностного лица МКУ "Некрополь" возбуждено административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате после вмешательства прокуратуры и принятых мер реагирования работы по уборке территории кладбища выполнены в полном объеме.