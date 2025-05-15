Три года принудительных работ присудили тюменцу, сбившему насмерть ребенка на велосипеде

Фото пресс-службы судов ТО

В конце марта 2024 года на улице Энергостроителей водитель BMW сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок умер на месте на глазах у друга. В среду пресс-служба судов ТО сообщила, что виновный в происшествии приговорен к трем годам принудительных работ, с него взыскано в пользу семьи погибшего 2 миллиона рублей, управлять транспортными средствами ему нельзя два с половиной года.

По данным прокуратуры, 33-летний мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В суде установлено, что что он ехал в тот день со скоростью более 85 км/час. Тогда мужчина пояснял, что он поздно заметил ребенка на дороге.