В смертельном ДТП под Заводоуковском сгорела машина

16:27 22 апреля 2025
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Прокуратура организовала проведение проверки по факту смертельного ДТП в Заводоуковском муниципальном округе, в котором  столкнулись  автомобили KIA и HYUNDAI. В ходе ДТП автомобиль KIA загорелся. 

"Водитель автомобиля HYUNDAI скончалась в карете скорой помощи, водитель автомобиля KIA и пассажир автомобиля  HYUNDAI доставлены в больницу. Межрайонная прокуратура организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.  При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.   

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль.

 

Теги: ДТП , прокуратура
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