В смертельном ДТП под Заводоуковском сгорела машина

Прокуратура организовала проведение проверки по факту смертельного ДТП в Заводоуковском муниципальном округе, в котором столкнулись автомобили KIA и HYUNDAI. В ходе ДТП автомобиль KIA загорелся.
"Водитель автомобиля HYUNDAI скончалась в карете скорой помощи, водитель автомобиля KIA и пассажир автомобиля HYUNDAI доставлены в больницу. Межрайонная прокуратура организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль.
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