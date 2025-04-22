В смертельном ДТП под Заводоуковском сгорела машина

Прокуратура организовала проведение проверки по факту смертельного ДТП в Заводоуковском муниципальном округе, в котором столкнулись автомобили KIA и HYUNDAI. В ходе ДТП автомобиль KIA загорелся.

"Водитель автомобиля HYUNDAI скончалась в карете скорой помощи, водитель автомобиля KIA и пассажир автомобиля HYUNDAI доставлены в больницу. Межрайонная прокуратура организовала проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в облпрокуратуре.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены на контроль.