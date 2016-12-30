Топ-10 событий, которые наступят после новогоднего боя курантов

Люди не зря придают особое значение моменту, когда наступает новый год. Ведь к этой дате часто привязано наступление различных событий. Мы составили рейтинг, что изменится на этот раз после Барбары Брыльской, тоста Президента, "Голубого огонька" и оливье:

1. Станет известна правда о пальмовом масле.

Будет введена маркировка молочной продукции, содержащей пальмовое масло. Наличие пальмового масла должно указываться крупными буквами на упаковке.

2. Можно будет отслеживать посылки из иностранных интернет-магазинов.

Потому что "Почта России" поставила зарубежным отправителям ультиматум: или переход на тариф для отслеживаемых почтовых отправлений, или посылка направляется в Якутию.

3. Увеличится пенсионный возраст для чиновников.

Вступит в силу приложение 5 к федеральному закону "О страховых пенсиях". Согласно документу, с 2017 года возраст выхода на пенсию для чиновников увеличится на 6 месяцев по сравнению с остальными россиянами, с 2018 года - на 12 месяцев. Затем он будет увеличиваться на 6 месяцев каждый год до 2027 года для чиновников-мужчин и до 2033 года для чиновниц.

4. Производителей фармацевтических субстанций подключат к ЕГАИС.

Ставятся под ежеминутный контроль производители лекарственных средств, содержащих этиловый спирт. Случись это раньше, не исключено, что удалось бы избежать массового отравления людей настойкой боярышника. При условии надлежащего взаимодействия правоохранительных органов с налоговой службой, конечно.

5. Появятся акцизы на электронные сигареты.

Или, как говорит Налоговый кодекс, на "электронные системы доставки никотина" и жидкости к ним. Ставки налога пока что следующие: 40 рублей за электронную сигарету и 10 рублей за 1 мл жидкости. Но с 2018 гола будут больше на 10%.

6. Отсрочку от армии получат учащиеся техникумов, колледжей и ПТУ.

Соответствующий закон был принят еще 2 года назад.

7. Все новые автомобили должны будут оборудовать системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Помимо прочего, она позволит полиции дистанционно отключать двигатель у нарушителя правил дорожного движения. Вероятно, полицейские погони постепенно останутся в прошлом.

8. Можно будет обратиться в суд по Интернету.

Если подписать исковое заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, то дублировать его и прилагаемые документы в бумажной форме не придется.

9. Подешевеет госпошлина на электронные госуслуги.

Скидка составит 30%. Действовать это правило будет в течение двух лет.

10. Олимпийская чемпионка Юлия Ефимова уплывает из Тюмени.

Областной департамент по спорту не достиг соглашения с пловчихой о том, чтобы финансировать контракты ее спарринг-партнеров.

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Какие события НЕ случатся 1 января:

1. Проезд на автобусах в Тюмени НЕ подорожает.

Соответствующее решение пока не принято, как нам уточнили сегодня в справочной службе "Тюменьгортранса".

2. Управляющие компании не обязаны будут размещать информацию о размере "коммуналки" на сайте ГИС ЖКХ.

Более двух лет все ждали момента, когда вступит в силу часть 8 статьи 13 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Она предусматривает, что если в ГИС ЖКХ нет информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, то квитанция за "коммуналку" считается не представленной жильцу. А значит, можно не платить. Норма должна была вступить в силу 1 января 2017 года, но буквально позавчера был принят №469-ФЗ, который перенес этот срок еще на год.