Введен запрет на продажу непищевого алкоголя

16:30 26 декабря 2016
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static.life.ru
| Фото: static.life.ru

Роспотребнадзор сообщил о вступлении в силу запрета на торговлю в России непищевыми жидкостями, в которых содержание этилового спирта составляет более 25% от объема. Как передает Life.ru, исключением являются парфюмерная продукция и жидкости для очистки стекол.

Поводом для этого стало массовое отправление жителей Иркутской области концентратом "Боярышник", который содержал ядовитый метиловый спирт.

Впрочем, связь между отравлением метанолом и запретом продажи алкоголя, содержащего этиловый спирт, не очень очевидна. Дело в том, что ядовитый метанол был обнаружен не только в настойке боярышника, но и в водке "Белая береза", и в жидкостях для очистки стекол (поступивших из разных регионов страны). 

Теги: запрет , Роспотребнадзор , отравление , Иркутск , продажа алкоголя
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