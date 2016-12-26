Иркутский Роспотребнадзор обнаружил огромные дозы метанола в жидкости для омывания стекол

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало вчера информацию о том, что в ходе внеплановых проверок выявлены образцы стеклоомывателя с превышением содержания метанола в сотни раз:

* жидкость стеклоомывающая зимняя "Сибирь" (-30о), со следующей информацией на этикетке: производитель ООО "Вертикаль" юридический адрес: Россия, Владимирская область, Владимир, улица Студеная гора, 36А. Содержание метанола превышено в 406 раз;

* жидкость стеклоомывающая "TOSEI" (- 30о), со следующей информацией на этикетке: производитель ООО "Автомобильная линия", Приморский край, Ленинский район, Владивосток, улица Пионерская, 1/401. Содержание метанола превышено в 486 раз;

* жидкость стеклоомывающая незамерзающая "РolarSTAR" (-30о) Полярная звезда, со следующей информацией на этикетке: производитель ООО "Автолайн", Москва, шоссе Измайловское, 3А. Содержание метанола превышено от 494 до 528 раз;

* жидкость стеклоомывающая незамерзающая "Каскад 30", со следующей информацией на этикетке: производитель ООО "Комланд", Москва, проезд Стройкомбината, 4. Содержание метанола превышено в 600 раз.

Сейчас к теме метанола в Иркутске приковано внимание всей страны, потому что на прошлой неделе от отравления поддельным спиртосодержащим средством погибли более 70 человек. Последняя находка показывает, что проблема не ограничивается только настойкой боярышника. Впрочем, по утверждению РИА "Новости", острое отравление при вдыхании паров встречается редко, опасен прием метанола внутрь.