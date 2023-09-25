На базе отдыха под Тюменью дети отравились в бассейне из-за утечки реагентов

Отравление детей в бассейне на базе отдыха в Тюменском районе в августе произошло из-за утечки химических реагентов, собщает облпрокуратура по результатам проверки.

18 августа купавшиеся в бассейне на базе отдыха дети почувствовали недомогание, трое были доставлены в больницу, двух из них пришлось госпитализировать.

"Установлено, что по причине ненадлежащего обслуживания используемого на базе отдыха оборудования произошла утечка химических реагентов, используемых для дезинфекции воды в бассейне, что повлекло ухудшение состояния здоровья купающихся в нем детей", - отмечается в релизе прокуратуры.

Руководителю юрлица вынесено представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечен управляющий базой отдыха. Детям, которым потребовалась медпомощь, выплачена компенсация морального вреда на общую сумму 375 тысяч рублей.

Ранее следком сообщил, что 18 августа трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения во время посещения бассейна частного горячего источника в Тюменском районе отравились предположительно парами хлора и были доставлены в лечебное учреждение города Тюмени. По факту некачесвенного оказания услуг было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ход и результаты расследования остаются на контроле прокуратуры.