Количество погибших от отравления метанолом в Тюмени увеличилось до четырех человек

Региональный следком заявил, что при расследовании дела о смертельном отравлении мужчины и женщины суррогатной водкой выявлены еще два погибших.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина 1989 и 1961 годов рождения в Тюмени погибли после употребления суррогата, содержащего метиловый спирт, следователи завели уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ и устанавливает лиц, причастных к преступлению. В новом релизе пресс-служба СУСК уточнила, что пострадавшие употребляли жидкость с этикеткой "Родники Сибири" и "Царская Охота".

"В период времени с января 2023 года в городе Тюмени неустановленными лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с этикеткой "Родники Сибири" и "Царская Охота", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате её употребления наступила смерть двух человек - мужчины 1989 г.р. и женщины 1961 г.р. В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека", - уточнили в СУСК.