СУП-2023 станет четырехдневным

XI Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей 2023" (СУП), анонсированный на 11-13 августа, стартует 10 августа бизнес-игрой "ЗАВОД". По словам организаторов, решение о добавлении еще одного дня в форум принято по многочисленным просьбам участников.
"На ранее проводимых форумах СУП одним из главных событий была бизнес-игра "ЗАВОД". Она занимает восемь часов, и для многих была дилемма: пойти на бизнес-игру или посетить площадки. В этом году мы решили сделать стартовый день 10 августа и посвятить его бизнес-игре "ЗАВОД". Чтобы у тех, кто хочет в нее поиграть, была возможность посетить и другие площадки форума. Официальное открытие форума состоится 11 августа", - прокомментировал руководитель проектной команды форума, Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Виктор Ивлев.
Бизнес-игра "ЗАВОД" - симулятор настоящего завода по производству деталей. По словам Виктора, это один из эффективных инструментов развития бизнеса. "Практически любой бизнес - это своеобразный конвейер завода. При работе конвейера часто происходят сбои и сложности в планировании работы, формировании и управлении командой, коммуникациях с партнерами. Бизнес-игра "ЗАВОД" помогает в игровой форме преодолеть эти сложности, организовать работу в команде, найти правильные решения с максимальной пользой для себя и своего реального бизнеса," - отметил Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России".
Помимо бизнес-игры, СУП удивит участников множеством интересных и актуальных площадок:
-наставничество;
-предпринимательское образование;
-нейросети;
-женское лидерство;
-молодежное предпринимательство;
-ярмарка инвестиций;
-масштабирование сети и др.
Зарегистрироваться на форум СУП можно здесь. Мероприятие проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке правительства Тюменской области. Генеральным партнёром форума выступает ПАО "Промсвязьбанк". На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти в РФ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
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