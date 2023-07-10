СУП-2023 станет четырехдневным

XI Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей 2023" (СУП), анонсированный на 11-13 августа, стартует 10 августа бизнес-игрой "ЗАВОД". По словам организаторов, решение о добавлении еще одного дня в форум принято по многочисленным просьбам участников.

"На ранее проводимых форумах СУП одним из главных событий была бизнес-игра "ЗАВОД". Она занимает восемь часов, и для многих была дилемма: пойти на бизнес-игру или посетить площадки. В этом году мы решили сделать стартовый день 10 августа и посвятить его бизнес-игре "ЗАВОД". Чтобы у тех, кто хочет в нее поиграть, была возможность посетить и другие площадки форума. Официальное открытие форума состоится 11 августа", - прокомментировал руководитель проектной команды форума, Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России" Виктор Ивлев.

Бизнес-игра "ЗАВОД" - симулятор настоящего завода по производству деталей. По словам Виктора, это один из эффективных инструментов развития бизнеса. "Практически любой бизнес - это своеобразный конвейер завода. При работе конвейера часто происходят сбои и сложности в планировании работы, формировании и управлении командой, коммуникациях с партнерами. Бизнес-игра "ЗАВОД" помогает в игровой форме преодолеть эти сложности, организовать работу в команде, найти правильные решения с максимальной пользой для себя и своего реального бизнеса," - отметил Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России".

Помимо бизнес-игры, СУП удивит участников множеством интересных и актуальных площадок:

-наставничество;

-предпринимательское образование;

-нейросети;

-женское лидерство;

-молодежное предпринимательство;

-ярмарка инвестиций;

-масштабирование сети и др.

Зарегистрироваться на форум СУП можно здесь. Мероприятие проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке правительства Тюменской области. Генеральным партнёром форума выступает ПАО "Промсвязьбанк". На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти в РФ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.