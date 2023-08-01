Опыт старших, поддержка и кратный рост: как СУП помогает развивать молодежное предпринимательство

"Молодежное предпринимательство" одна из главных, перспективных площадок бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей". На сегодня в стране до половины действующих предпринимателей, а это 6 миллионов человек, – молодые люди в возрасте до 35 лет. Именно они помогают современной экономике отвечать на актуальные вызовы креативно, быстро и смело, удерживая стабильность развития благодаря созданию инновационных идей и свежему взгляду на бизнес.

Молодые люди создают интересные кейсы, занимают ниши ушедших из страны иностранных брендов. И хотя решения, которые они приносят, новые, этапы роста и развития бизнеса остаются прежними. Справиться с ними помогает опыт коллег, нахождение в среде других предпринимателей. Ведь даже если кажется, что ситуация безвыходная, всегда есть человек, который ее уже прожил и знает, что нужно делать.

На площадке "Молодежное предпринимательство", которую в этом году модерирует председатель комитета по развитию этого направления в "Опоре России" Виктор Ивлев пройдут дискуссионные сессии. Эксперты постараются детально разобраться и сложить образ молодого предпринимателя: сколько ему лет, какое предпринимательское образование он считает нужным и правильным, а также может ли считаться молодым 40-летний предприниматель, ели он только начинает предпринимательскую деятельность. О том, как СУП помогает молодым предпринимателям, их командам и бизнесу, честно рассказали участники форума прошлых лет из Тюмени и Екатеринбурга.

Артем Миронов – молодой предприниматель из Екатеринбурга. За несколько лет он совместно со своей командой компании QUOKKA превратил региональный проект в крупный бизнес по производству мерча, который сегодня охватывает всю географию России. Перспективное направление, тысячи заказов, но каждые несколько месяцев уже стабильный бизнес сталкивается с вызовами, ведь экономические процессы не стоят на месте, а рынок постоянно меняется. Чтобы уметь решать новые проблемы оперативно и эффективно, предпринимателю постоянно нужно обновлять свои знания. И для этого идеально подходят бизнес-форумы:

Предприниматель, как правило, это человек, уже получивший образование. В дальнейшем многие больше ничему не учатся, потому что на это нет времени, находятся дела важнее. Форумы, подобные СУПу, направлены именно на предоставление знаний – хорошей, полезной и актуальной информации, чтобы предприниматели были в одном контексте вне зависимости от локации их бизнеса. У нас общие проблемы и вопросы, с которыми мы сталкиваемся. И решения, которые нам надо принять, у всех одинаковые. Поэтому перенимать опыт других людей – это очень полезно.

Сотрудничество с форумом позволило команде QUOKKA добиться более серьезной популяризации бренда и продвижения услуг и товаров не только на территории Уральского федерального округа, но и всей России, так как участники СУПа собираются из разных уголков страны и за ее пределами. В 2023 году на 27 площадках форума заявлено 120 спикеров из десяти стран мира. Такая география позволяет собрать в одном месте огромный интеллектуальный капитал, который доступен всем участникам. Ведь члены сообщества всегда открыты и готовы делиться своим опытом, особенно с начинающими предпринимателями. Участие в таких событиях, как СУП, позволяет им превратить проект в настоящий бизнес, который соответствует трендам и актуальным запросам рынка в стране.

Дмитрий Петрулев – представитель креативного бизнеса в Тюмени. Основанное им агентство FOL’GA в прошлом году превысило показатели оборота в 60 миллионов рублей. Шаги к самостоятельному бизнесу он принимал еще в университете, когда занимался фрилансом, но качественный скачок произошел после начала сотрудничества с форумом СУП в качестве организатора. Команда Дмитрия занималась продвижением форума на интернет площадках, что дало уникальную возможность, не имея опыта, попробовать себя в качестве управленца большого коллектива:

Для меня СУП – это в первую очередь точка взаимодействия с предпринимателями разного уровня и со всей страны, а также с правительством. Мало в каком субъекте выстроена такая коммуникация бизнеса и власти. Когда в одном месте собираются представители всех ключевых правительственных органов, когда они находятся в прямой доступности и с ними можно обсуждать развитие своего бизнеса. В Тюменской области делается большой акцент на развитии малого и молодежного предпринимательства, и СУП эффективно позволяет этот подход реализовывать.

Во многом благодаря форуму в регионе сформировался костяк молодых предпринимателей, которые доверяют друг другу и готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Многие из них сталкиваются с вызовами и ищут ответы именно в ближнем кругу предпринимательского сообщества. Помогают в их решении и площадки СУПа, которые отвечают на многие вопросы, связанные с маркетингом, поиском финансирования, технологическими процессами. Главное – не закрываться в себе, а искать поддержку, советы.

Регистрация на сайте. Генеральным партнером форума выступает ПСБ.

В 2023 году форум пройдет с 11 по 13 августа в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Организаторы ожидают более 15 тысяч участников, которые посетят свыше 20 тематических площадок, объединенных ключевой темой "предпринимательское сообщество как самая эффективная экосистема развития предпринимательства". Форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке правительства Тюменской области. Мероприятие организуется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов.