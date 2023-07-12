На форуме СУП-2023 участники "Движения Первых" представят свои бизнес-проекты предпринимателям

Предпринимательство в России делают люди, которых ежегодно объединяет Тюмень на площадке международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей" (СУП). 11 августа состоится XI встреча представителей бизнес-сообщества, а возрастные рамки участников существенно увеличатся благодаря принципиально новой площадке форума – "Движение Первых".

СУП отвечает на современные вызовы, являясь площадкой, которая позволяет действующим и начинающим предпринимателям находить эффективные решения по актуальным вопросам, обмениваться международным опытом и узнавать об интересных кейсах. Стартовый возраст начинающих предпринимателей снизился до 13-14 лет, и эта категория молодых людей не остается без поддержки и внимания. Для этого СУП впервые выступает партнерской площадкой для Российского движения детей и молодежи.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин:

Молодежное предпринимательство является одним из факторов экономического роста. Мы в "ОПОРЕ РОССИИ" уделяем развитию этого направления особое внимание, создавая сообщество молодых, креативных предпринимателей со всей страны. Ежегодно на площадке форума СУП собираются более тысячи молодых предпринимателей из многих регионов страны и зарубежья, чтобы обмениваться опытом и знаниями, находить новые знакомства, партнеров, наставников.

Уникальная площадка форума в формате наставничества "Первых в предпринимательстве" станем местом, где 7 начинающих представителей бизнес-сообщества в возрасте до 18 лет представят свои проекты действующим предпринимателям из "ОПОРЫ РОССИИ". Старшие наставники в интерактивном формате открытого диалога расскажут ребятам историю своего успеха и ответят на вопросы. Эта встреча поможет повысить уровень заинтересованности ребят в экономической деятельности, расширить знания о процессах создания и функционирования бизнеса в России.

На панельной дискуссии участники обсудят роль общественных организаций в поддержке подросткового предпринимательства, действующие инструменты повышения осознанной деловой активности подростков и необходимость в них. Также слушатели площадки рассмотрят эффективность системы наставничества на примере Акселератора "Высота" Движения Первых.

Для юных предпринимателей проведут мастермайнд с фасилитаторами. Ребята разработают собственные инсайты, а представители молодежных комитетов "ОПОРЫ РОССИИ" помогут доработать и упаковать проекты в продукты, повысят знания и навыки участников в сфере проектного подхода и предпринимательства. Чтобы приблизить обучение к реальности, на площадке "Движения Первых" пройдет бизнес-игра "Предприниматели". Эта профориентационная игра поможет участникам с выбором предпринимательской деятельности, применить на практике полученные знания и прокачать уровень финансовой грамотности.

Форум СУП третий год подряд становится международной площадкой для представителей бизнес-сообщества России и дружественных ей стран. В прошлом году площадки СУПа посетили более 2 500 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов РФ.

В 2023 году форум пройдет в XI раз с 11 по 13 августа в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. Организаторы ожидают более 15 тысяч участников, 27 тематических площадок и более 100 спикеров.

Форум проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке правительства Тюменской области. Мероприятие организуется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов.