Участники СУП-2022 узнают об особенностях развития бизнеса с помощью франшиз

Международный бизнес-форум "Слет Успешных Предпринимателей 2022" пройдет в Тюмени 19-21 августа, одной из тематических площадок форума в качестве спикера выступит новый эксперт СУПа, колумнист Forbes, основатель и эксклюзивный правообладатель сайта по разработке и продаже франшиз Topfranchise.com Василь Газизулин.

В качестве международного эксперта в области франчайзинга Газизулин расскажет о том, как работать с франшизами в текущей конъюнктуре рынка, как масштабировать бизнес и использовать механизм франчайзинга в международной деятельности. Молодые предприниматели познакомятся с инструментами концессии, а владельцы уже развитого бизнеса узнают о возможностях дальнейшего успешного продвижения внутри страны и откроют для себя франшизы как канал выхода на международный рынок.

Василь Газизулин:

В рамках форума мы планируем актуализировать возможности франчайзинга для социальных предпринимателей и перспективы масштабирования бизнеса для самозанятых. Это очень важные направляющие в развитии предпринимательства, и мы подготовили для них отдельную программу. От форума ждем много новых интересных знакомств, общения и уверенности в дальнейшем успешном развитии.

Среди кейсов Topfranchise школы робототехники и программирования для детей, количество франшиз которых сегодня насчитывает более 150, сеть эстетики тела, лица и ногтей с сотней филиалов по стране и другие успешные проекты. На форуме также запланирована выставка франшиз.

Второй год подряд форум пройдет в статусе международной площадки. В работе десятого, юбилейного, СУПа примут участие более 100 спикеров, 1 000 предпринимателей из 15 стран и 50 регионов России. На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство.