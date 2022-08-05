Участники СУП-2022 обсудят, как учить предпринимательству в университетах

На Слете успешных предпринимателей в этом году организаторы презентуют совершенно новые дискуссионные площадки, сотрудничество с Министерством науки и высшего образования РФ и эксклюзивными правообладателями европейских разработок по созданию и продаже франшиз. Помимо делового блока, участников форума ждут неформальные активности: от инвест-экскурсий по региону до кулачных боев между предпринимателями.

Предпринимательство станет одним из главных направлений обучения в вузах

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с "ОПОРОЙ РОССИИ" впервые проведет свою площадку в рамках программы X Международного бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей-2022" в Тюмени. Она поможет сторонам выработать концепцию и технологию реализации инициативы по развитию экосистемы предпринимательства в системе высшего образования страны.

Гости и эксперты площадки

К участию в экспертной сессии приглашены представители Министерства образования и науки РФ, "ОПОРЫ РОССИИ", фонд Сколково, региональные представители центров "Мой бизнес" и вузы страны.

Спикерами станут заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин, Вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" и руководитель рабочей группы Совета Минобрнауки России Эдуард Омаров, руководитель ассоциации "Мой бизнес" Артур Юсупов, руководитель проекта Академия наставничества Сколково Екатерина Морозова.

Цели площадки

По результатам обсуждения кураторы сессии планируют утвердить методические рекомендации проекта "Стартап как диплом". Бизнес-сообщество совместно с представителями вузов выработают единый подход и инструменты развития предпринимательства в университетах.

В диалоге будет участвовать весомая доля тех, кто занимается развитием классического и технологического предпринимательства на местах. Это региональное отделение "ОПОРЫ РОССИИ", региональные операторы Сколково и представители центров "Мой бизнес". Мы хотим, чтобы эти люди услышали друг друга и нашли взаимовыгодные интересы во взаимодействии, - отметил заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин.

По словам вице-президента "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуарда Омарова, концепция по развитию экосистемы молодежного предпринимательства была принята позитивно многими университетами, вузы выразили готовность внедрить систему и приступить к реализации программы. Кроме того, текущая модель экосистемы уже на 80% реализуется в образовательной программе Тюменского государственного университета.

Эдуард Омаров: