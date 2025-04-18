Школу креативных индустрий открыли в Тюмени

Торжественное открытие Тюменской школы креативных индустрий провели в "Космосе". Из 180 подавших заявок на участие в проект прошли и приступили к обучению 136 человека, сообщили в Тюменском агенстве развития креативных индустрий.

Среди учеников - 111 новичков и 25 выпускников прошлых лет, вернувшихся за углубленными знаниями. Среди них 85 самозанятых, 37 индивидуальных предпринимателей, 14 компаний и некоммерческих оргназиций.



"Креативная экономика Тюменской области растёт, и наша задача — помочь талантам превратить идеи в работающий бизнес. Школа не только даёт знания, но и помогает запустить проекты. Выпускники прошлых лет уже реализуют свои идеи в регионе, а в этом году мы сделали акцент на тему продюсирования, чтобы помочь предпринимателям развивать проекты на новых уровнях", — отмечает генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Больше всего заявок поступило от специалистов в сфере отдыха и организации событий (30), арт-индустрии (20), народных промыслов (19), моды и ювелирного дела (15), рекламы и PR (11). Также в школу пришли кинематографисты, дизайнеры, музыканты, разработчики ПО, фотографы и даже представители гастрономии.

В этом году участники изучат экспертный удачный и неудачный опыт реализации проектов, начнут работать с эмоциональным интеллектом, освоят основы запуска проектов с нуля, включая формирование команды, управление процессами и оценку рыночных возможностей, а также узнают, какую роль играет продюсер в координации всех этапов работы.

В рамках блока о креативном производстве будут разобраны конкретные технологии создания и масштабирования продуктов, а отдельные занятия посвятят работе с культурным кодом и построению личного бренда.



Финансовой грамотности уделен специальный модуль, в него включены занятия по составлению бюджета, привлечению инвестиций, а также по юридическим аспектам работы в креативных индустриях. Завершится программа защитой проектов перед экспертами и потенциальными инвесторами.



Среди экспертов — Алексей Краев, Евгений Борисов, Дмитрий Новицкий, Александра Самойлович, Кристина Евграфова, Виктория Войтович, Яна Бис и другие практики креативных индустрий.