Сельские предприниматели активно регистрируются на форум, который пройдет в мае в Тюмени

Фото пресс-службы департамента инвестиционной политики

Бизнес из районов Тюменской области примет активное участие в форуме "День предпринимателя-2025", который стал уже традиционной и эффективной площадкой для делового нетворкинга, развития бизнес-связей между предпринимателями из муниципалитетов, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В нынешнем году форум пройдет 27 мая. Он будет посвящен теме "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности". Участники и эксперты проанализируют реальные примеры и возможности внедрения инструментов искусственного интеллекта, в том числе в работу предприятий в районах, в сельской местности.

"Тюменская область всегда была площадкой для внедрения передовых технологий и актуальных решений. Наше лидерство среди регионов основано на стремлении к будущему. Уже сегодня мы используем в работе искусственный интеллект и современные цифровые инструменты, чтобы предложить предпринимателям на форуме практичные и инновационные решения, которые помогут им развиваться и двигаться вперёд"- прокомментировал новость генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Регистрация на форум на сайте тюменьфорум.рф.