В одиннадцатом СУПе приняли участие более трех тысяч человек

В Тюмени завершился XI Международный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей". В этом году в мероприятии приняли участие более 3 тысяч участников из четырех стран и 35 регионов России. Всего на форуме было представлено 27 тематических площадок и выступили более 140 спикеров.

Предпринимательское образование

В работе площадки "Предпринимательское образование", реализованной совместно с Министерством науки и высшего образования Российской, Федерации приняли участие представители 60 университетов РФ. Восемь университетов из пилотных регионов РФ представили на площадке форума дорожные карты по развитию молодежного предпринимательства в системе высшего образования. Представители учреждений подвели первые итоги внедрения экосистемы предпринимательства в своих вузах, рассказали об уникальных практиках вовлечения студентов в жизнь бизнес-сообщества и результатах действия образовательной программы "Стартап как диплом".

В рамках форума также состоялась церемония подписания дорожных карт между представителями вузов и региональными молодежными комитетами "ОПОРЫ РОССИИ". Стратегический план проекта по развитию молодежного предпринимательства в своих вузах будут применять Российский госуниверситет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина, Бизнес-инкубатор управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова, Госуниверситет Дубны, Ивановский‌ государственный политехнический университет, Ивановский‌ государственный университет, Курганский‌ госуниверситет, Уфимскиий университет науки и технологии и Владимирский госуниверситет имени Александра и Николая Столетовых.

Заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Александр Ведехин поблагодарил участников церемонии подписания соглашений за смелость стать первопроходцами современной истории. Он выразил готовность приложить все необходимые усилия со стороны Минобрнауки РФ для полной и эффективной реализации дорожных карт, их последующей модернизации и масштабированию.

Наставничество в предпринимательстве

Эксперты образовательных площадок и институтов развития обсудили процессы формирования экосистемы наставничества в предпринимательском образовании, создали портрет и этический кодекс наставника. По мнению участников дискуссии, наставничество – крайне важный момент успеха любого предпринимателя. Сегодня на уровне государства стремятся признать особый статус людей, которые занимаются менторской деятельностью. Именно поэтому тема наставничества актуализировалась в последние годы, и встал серьезный вопрос: кто такой наставник?

Замдиректора по развитию Открытого университета Сколково Наталья Реброва предположила, что наставник должен быть бескорыстно заинтересован в развитии человека, которому передает свои знания и опыт, используя накопленный багаж инструментария:

Мы выделили десять основных компетенций образа наставника и считаем, что эта область лежит на стыке трех плоскостей. Наставник в предпринимательстве должен быть профессионалом в своем деле, знать бизнес как систему и владеть коммуникативными навыками, уметь преподавать.

Первый вице-президент "Опоры России", основатель форума СУП Эдуард Омаров уверен, что наставник не может быть одним человеком, так как в течение своей жизни мы вдохновляемся примером разных людей, каждый из которых является для нас идеалом в той или иной компетенции:

Наставник – это очень ответственный человек, который не просто учит, но помогает нам принять правильное решение. Поддерживает нас одним своим присутствием и молчанием. Это люди с определенной мудростью, существующие вне времени и какой-либо метрической системы. Они нужны нам, как воздух, каждому из нас. Без наставничества крайне сложно развиваться в любой сфере и в предпринимательстве в частности, – отметил Эдуард Омаров.

"Здоровое предпринимательство"

За последние 15 лет в России значительно увеличилась доля населения, которое занимается спортом, что привело к закономерному росту рынка фитнеса. На площадке "Здоровое предпринимательство" представители фитнес-индустрии из разных регионов страны обсудили подходы к ведению бизнеса, неудачное масштабирование, преимущество "мокрых" залов перед "сухими" и реакцию предпринимателей на кризис 2022 года. По словам представителей бизнес-сообщества, главные аспекты развития компании в условиях неопределенности – это подушка безопасности и прибыль.

"Сегодня государство создает для фитнес-индустрии потолок ее развития, и постоянная смена правил игры сильно бьет по предпринимательской инициативе. Особенно серьезным вопросом для бизнес-сообщества сферы стал закон о биометрических данных и сертификация тренеров. Хотя в последнем есть потребность и у самих предпринимателей, у нас, так как качество сотрудников зала не растет и довольно трудно найти тренера с соответствующим образованием", - уверен генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit Роман Алексеев.

Также спикеры и участники площадки обсудили изменение потребительских предпочтений за последние годы, создали портрет нового клиента, гостя и покупателя с их запросами и финансовыми возможностями. В формате экспертной гостиной поделились актуальными инструментами привлечения и удержания клиентов, увеличения продаж.

Мастер-класс Эдуарда Омарова

В завершение форума Эдуард Омаров впервые раскрыл участникам причину своего личного успеха и достижений в развитии бизнеса. В формате мастер-класса предприниматель с более чем тридцатилетним стажем поделился с участниками своими глубокими размышлениями на тему становления личности будущего предпринимателя и его мотивов. Он рассказал, какие качества, если их с детства развивать, формируют успешного человека, способного создавать вокруг себя сильное сообщество соратников и единомышленников.

Мероприятие завершилось чествованием основателя и команды организаторов форума "Слет успешных предпринимателей".

Генеральным партнером форума выступил ПСБ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятия проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Тюменской области.