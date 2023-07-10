СУП впервые организует площадку про спорт и ЗОЖ для предпринимателей

Впервые на форуме "Слет успешных предпринимателей" в Тюмени будет организована площадка "Здоровое предпринимательство" - о спорте, физической культуре и здоровье. П словам организаторов, спикерами выступят ведущие представители индустрии фитнеса и красоты, известные российские рестораторы и отельеры.

Площадка будет работать 11-13 августа в ДК "Нефтяник". Участников ожидают мастер-классы, дискуссии, круглый стол и утренние пробежки с известными предпринимателями.

"Самое главное - на площадке будут эксперты, с которыми можно пообщаться, задать самые каверзные вопросы, поэтому, в первую очередь, наши слушатели получат практические инструменты. Мы хотим, чтобы они ушли с исписанными блокнотами или большим количеством заметок в телефоне", - рассказала куратор площадки, генеральный директор фитнес-клуба "Фитберри" Наталья Проскурякова.

Работа площадки начнется с префорума, модератором которого выступит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва, а среди спикеров - спортивный предприниматель Владимир Волошин, генеральный директор сети фитнес-клубов "Bright Fit" Алексей Романов, основатель ресторанной компании "Максим" Лариса Невидайло и др.

На мастер-классе "Социальное предпринимательство в области физкультуры" спикеры поделятся опытом организации крупнейших социальных проектов в области спорта. Свои кейсы представят: Роман Берестовский - директор сети ресторанов "Subway", организатор забегов "5 вёрст Затюменский" и основатель компании "ТЫ АТЛЕТ", а также Андрей Потапов - руководитель проекта "Стальной характер". Поделится своим опытом и Денис Киюцин - организатор фестиваля силовых видов спорта "Siberian Power Show". Перед ним стоит амбициозная цель – чтобы авиакомпании подстраивали рейсы в Красноярск в соответствии с датами проведения фестиваля. "Тогда я буду считать свою задачу исполненной," - говорит предприниматель.

Визитной карточкой площадки станут утренние пробежки и зарядки. 11 августа участники смогут пробежать вместе со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным, девиз которого - "Люди, которые готовы в 6 утра выйти на спорт, способны на многое". Кроме этого, участников ждут пробежки с президентом "Опоры России" Александром Калининым, а также зарядка с двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой России по бодибилдингу Натальей Проскуряковой.

Площадка "Здоровое предпринимательство" будет интересна представителям фитнес-индустрии, владельцам, управляющим, руководителям и маркетологам. В рамках ее работы запланировано обсуждение изменения потребительских предпочтений, будут анонсированы новые проекты и технологии в индустрии фитнеса и красоты.

Для жителей города в программе форума запланировано много уличных спортмероприятий, где известные инструкторы групповых программ России поделятся опытом с жителями города. На уличных площадках состоятся бесплатные семинары и мастер-классы. Зрелищности добавят боксерские поединки в рамках взрослой и детской "Лиги бокса" под руководством основателя проекта "Лига бокса" Сергея Линкевича. Стоит отметить, что 12 августа Тюмень ждет большой спортивный праздник. На набережной в этот день также пройдет празднование дня физкультурника.

Всего в этом году будет организовано более 20 площадок, в том числе про наставничество, предпринимательское образование, нейросети, женское лидерство, молодежное предпринимательство, масштабирование сети и др. В планах также ярмарка инвестиций и бизнес-игра "Завод", которая соберет участников уже 10 августа.

Зарегистрироваться на форум СУП и узнать подробности можно здесь. Мероприятие проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке правительства Тюменской области. Генеральным партнёром форума выступает ПАО "Промсвязьбанк". На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти в РФ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.