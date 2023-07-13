СУП организует для бизнес-новичков площадку наставничества

В Год педагога и наставника в России особое значение приобретает площадка наставничества в предпринимательстве, программа которой будет интересна и полезна участникам форума "Слет успешных предпринимателей", инвесторам и экспертам.

XI Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей 2023" (СУП) пройдет в Тюмени с 10 по 13 августа. Мероприятие проводит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" при поддержке правительства Тюменской области.

Площадка будет работать два дня, каждый из которых включает три блока с элементами интерактивного формата. В первый день спикеры и участники встречи построят диалог на тему "Наставники для наставников": поговорят о наставничестве в предпринимательстве как процессе, обсудят практики по созданию экосистемы наставничества, сообществ и программ обучения.

Во второй день предпринимателям помогут проработать выгорание, узнать больше о результативном тайм-менеджменте, целеполагании и планировании. Эксперты расскажут о современных трендах, инструментах и фишках, связанных с прокачкой личной продуктивности предпринимателя. А также о том, как работать с коллективом – управлять стратегической и операционной эффективностью.

– Мы хотим создать живой диалог. Это будет актуально особенно в Год педагога и наставника в России. Тема интересная и широко обсуждается на разных уровнях – от образовательных площадок до министерств. Мы пригласили 27 экспертов из разных сфер деятельности, лидеров мнений на российском рынке, которые системно занимаются развитием этого вопроса, чтобы в диалоге с участниками найти решение современным вызовам, – рассказал председатель Комитета по наставничеству Тюменского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Владислав Самойлов.

В рамках работы площадки планируется федеральная комиссия по наставничеству, которую будет курировать Первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров. Также будет утверждено положение о создании Комитетов по наставничеству, где будут закреплены основные принципы наставничества в предпринимательстве и кодекс наставника. Приглашенные спикеры из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени в формате коротких спич-сессий расскажут о роли наставника в развитии их бизнеса, а все участники форума смогут сделать то же самое, приняв участие в челлендже.

Генеральным партнёром форума выступает ПАО "Промсвязьбанк". На протяжении 10 лет форум показывает себя лучшей коммуникативной площадкой для бизнеса и власти в РФ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" реализацию которого курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Зарегистрироваться на форум СУП можно здесь.