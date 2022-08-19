Якушев: чтобы бизнес развивался, нужно меньше проверок и больше дешевых займов

В Тюмени стартовал международный форум "Слет успешных предпринимателей", основными темами панельной сессии были поддержка и перспективы развития предпринимательства.

Открывая слёт, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев призвал участников форума дать обратную связь по недавно принятым государством мерам поддержки бизнеса: какие эффективны, а в каких вообще смысла нет.

На пресс-подходе полпред отметил, что "может быть множество разных инструментов, это субсидирование и первого взноса по лизингу, и процентных ставок по кредиту, но мы однозначно должны сделать так, чтобы возможность заемных средств у бизнеса была, и чтобы цифра была не более 3%".

По мнению полпреда, необходимо сохранить мораторий на проверки предпринимателей и способствовать тому, чтобы малому бизнесу помогал крупный.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил, что у предпринимателей в связи с действующими санкциями появляется возможность реализовать те проекты, которыми раньше не было большого смысла заниматься из-за высокой конкуренции. "Успешные предприниматели — это люди, которые из трудностей всегда видят возможности. Сейчас время для того, чтобы понимая, что внешних инвестиций будет немного, создать максимальные условия, чтобы любой проект, каким бы он маленьким или большим ни был, смог взлететь", - подчеркнул Моор.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин уверен, что СУП можно использовать как способ привлечения в бизнес молодых и перспективных людей: "Сегодня идет борьба, куда пойдет молодежь. Главная цель форума СУП — чтобы молодые люди были патриотичными, смело смотрели в будущее здесь, на родной земле, и сами создавали благоприятную среду".