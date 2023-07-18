Понятный маркетинг и эффективные инвестиции: чему еще научит форум СУП?

"Слет успешных предпринимателей" – передовая площадка для обмена опытом, где на реальную, эффективную помощь могут рассчитывать предприниматели любого уровня. Общаясь с экспертами площадок форума, начинающие предприниматели прощаются со страхом перед инвестициями и учатся работать с капиталом. Владельцы уже действующего бизнеса повышают эффективность продвижения, масштабируют проекты, находят новых партнеров и клиентов.

Площадки форума ежегодно обновляются, в работу включается опыт все новых экспертов со всей страны и мира. Традиционная площадка маркетинга в этом году станет принципиально новой точкой объединения предпринимателей и топовых международных спикеров, среди которых Владислав Бермуда, Анатолий Ким, Роман Масленников и др.

Продвижение 2023. Перезагрузка 2.0

Кто управляет трафиком, тот управляет всем. Современные тренды сменяются очень быстро, и только те предприниматели, которые делают изменения предсказуемыми, будут оставаться на плаву и расти. Как действовать и мыслить в 2023 году, чтобы быть среди успешных предпринимателей расскажут топовые спикеры площадки "Продвижение 2023. Перезагрузка 2.0": Владислав Бермуда - эксперт по кроссмаркетингу в России, Роман Масленников - креативный пиарщик N1, Анатолий Ким - управляющий партнёр Coruna Branding и др. Хедлайнеры встречи являются международными спикерами, делают миллиардные охваты и обладают 25-летним опытом в бренд-консалтинге.

Профессионалы сферы маркетинга, брендинга, рекламы и PR обсудят эффективный маркетинг в условиях ограниченного бюджета и возможностей, научат перестраивать работу под новую реальность и развиваться на опережение. Предприниматели узнают, как выжать максимум из существующих инструментов, научатся использовать актуальные. Новая площадка станет порталом в абсолютно понятный, эффективный маркетинг и стратегию продвижения. Каждый предприниматель, посетивший форум, уйдет с новыми мыслями, идеями и, прежде всего, осознанием, как действовать дальше.

Модератор площадки, основатель digital-агентства "HASHDOG", дипломированный маркетолог-исследователь ВШЭ Ирина Хван:

Для меня форум СУП – это действительно форум успешных предпринимателей. То, какими сюда предприниматели приезжают и какими уезжают, - это и есть прямой показатель эффективности и успешности форума. Участвовала в СУПе уже дважды, считаю его передовой площадкой для тех, кто хочет находиться в инфополе, понимать последние тренды и знакомиться с огромным количеством именно успешных в своем деле людей.

В рамках площадки запланирована игра по коллаборациям, цель которой – подписание соглашений о сотрудничестве между участниками.

Ярмарка инвестиций

Площадка форума, которая учит работать с инвестициями и капиталом, а также служит местом объединения интересов инвесторов и предпринимателей. В этом году содержание площадки разделено на две части. Первая преимущественно образовательная, на которой выступят эксперты рынка инвестиций. Они расскажут начинающим и действующим предпринимателям как работают инвестиции и откроют секреты по их привлечению в свой бизнес.

Формат второй части площадки будет интересен частным инвесторам, которые хотят формировать свой инвестиционный капитал и развивать его потенциал. После защиты перед экспертным советом и прохождения инвестиционного акселератора начинающие предприниматели представят свои инвестпроекты. Участники форума смогут ознакомиться с инициативами и инвестировать в них.

Председатель комитета по инвестициям Тюменского РО "ОПОРА РОССИИ", руководитель "Ярмарки инвестиций" и "Инвестиционного акселератора" Александра Самойлович:

География площадки постоянно расширяется. Мы готовы сотрудничать с разными регионами и странами. Приглашаем к участию бизнесы, которым нужны инвестиции, которые хотят понять, как им расширяться и масштабироваться через привлечение инвестиций в разных форматах. Площадка также будет интересна и частным инвесторам, которые хотят вложить свой капитал, понять, как им управлять и увеличивать.

Новая эпоха деловой автоматизации

В прошлом году основатель российской деловой соцсети TenChat Семен Теняев впервые выступал на форуме СУП в качестве спикера, а уже в этот раз курирует передовую площадку о больших данных, нейросетях и возможностях автоматизации. Весь день, 11 августа, приглашенные эксперты будут обсуждать с участниками площадки тренды, оптимизацию бизнес-процессов и применение AI-технологий для улучшения эффективности работы компании.

Модераторы площадки проведут первый на форуме интерактивный баттл и быстрые знакомства среди деловых партнеров – Business Dating. Молодые предприниматели смогут обменяться опытом с суперфиналистом четвертого сезона конкурса "Лидеры России" Михаилом Слободинским, который также расскажет о каналах взаимодействия начинающих предпринимателей с государственными органами власти.

Председатель совета директоров АО ВБЦ и основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев:

СУП — это уникальная площадка в сердце Сибири, где на самом высоком уровне происходит общение бизнеса и власти. И TenChat, как крупнейшая российская деловая соцсеть, вот уже второй год активно принимает участие в работе форума. В этом году нам удалось создать более тесную деловую связь между TenChat, предпринимателями и органами государственного управления. И мы готовы делиться не только своим опытом, но и наших амбассадоров — московских успешных предпринимателей, которые согласились приехать на форум в качестве спикеров.

Генеральным партнёром форума выступает ПСБ. СУП стимулирует создание новых сообществ предпринимателей из разных стран и развивает международное молодежное предпринимательство. Мероприятие проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Правительства Тюменской области.

Форум организуется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов.