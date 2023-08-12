Предприниматель и государство помогают друг другу развиваться эффективно: главные тезисы открытия СУПа 2023

Фото - пресс-служба ТРО "ОПОРЫ РОССИИ"

11 августа в Тюмени стартовал одиннадцатый по счету "Слет успешных предпринимателей". В этом году число участников достигло трех тысяч человек, на форуме представлены 35 регионов РФ, 60 вузов, эксперты федерального и регионального уровня.

Бизнес-завтрак

Во время бизнес-завтрака представители разных уровней власти и предприниматели из России, Турции, Азербайджана и Казахстана обсудили роль бизнес-сообществ в процессах развития страны. Губернатор Тюменской области Александр Моор предположил прямую зависимость развития экономики региона и страны от роста количества и качества предпринимательских объединений. Форум СУП – одна из эффективных площадок, позволяющих создавать такие союзы на основе позитивной повестки развития, за счет взаимного доверия.

Основатель форума СУП Эдуард Омаров:

Чем больше бизнес-сообществ в стране, тем лучше. Не важно как они называются, важно, чтобы каждое из них думало о том, как развивать своих участников. Потому что каждый развивающийся гражданин нашей страны эффективнее развивает всю страну.

"У России есть ОПОРА"

Открытие XI бизнес-форума "Слет успешных предпринимателей" прошло в формате пленарного заседания при участии первых официальных лиц УрФО и Тюменской области, а также президента "Опоры России" Александра Калинина. В своем выступлении он отметил единство целей и ценностей, которые объединяют участников бизнес-сообществ. Сегодня каждый предприниматель понимает, что развитие отечественного бизнеса – общая задача:

Человек не может быть отдельным островом, он все равно живет в океане. То же касается и предпринимателя, которому требуется коммуникационная площадка с властями, обмен жизненным опытом, повышение компетенций в сфере развития, инвесторы, юридические консультации и помощь в защите прав. Сегодня особенно важны международные отношения между бизнес-сообществами, которые лишь крепнут в условиях санкций.

Общие вызовы стоят перед российскими предпринимателями и их партнерами в условиях санкций. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что бизнес-сообществу необходимо более эффективно внедрять новые разработки, улучшать качество взаимоотношений с властью, наращивать технологическую независимость и конкурентоспособность инструментов ведения и развития бизнеса:

Несмотря на все сложности, мы продолжаем развиваться, двигаться вперед. Пандемия и санкции, в которых мы сегодня с вами работаем, вначале пугали, но затем все увидели окна возможностей. И самое важное сейчас – не захвалить себя. Мы вышли на очень длинный забег и пока прошли лишь только самое начало. Здорово, что мы сумели выстроить новые логистические цепочки, нашли рынки сбыта, но нужно идти дальше. Мы должны создать новые российские технологии, которые заменят все то, что мы имели до этого и к чему у нас теперь нет доступа.

Предпринимательское образование

Второй год на площадке форума ведется обсуждение развития предпринимательского образования в экосистеме вузов страны. Предприниматели, педагоги и представители Минобрнауки РФ обсудили второй и третий этапы внедрения большой системы – возможности развития бизнес-сообщества в среде, созданной вокруг вуза, и между университетами. Для погружения в рабочую атмосферу работа площадки началась с деловой игры "СтудАптациЯ_НАЧАЛО", которая направлена на укрепление взаимоотношений между университетами и предпринимательским сообществом.

Замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ Александр Ведехин:

На данном этапе мы планомерно вместе с нашими единомышленниками формируем модель, которая принесет выгоду и университету, и представителям бизнес-сообщества. Мы хотим найти ту тонкую грань, когда университеты будут рады региональными предпринимателям, а те, в свою очередь, будут открыты делиться своими знаниями со студентами и в дальнейшем начнут инвестировать в них. Показав перспективы развития молодого человека в регионе, мы останавливаем отток интеллектуального капитала и показываем, как можно воплотить свою мечту в родном городе, регионе, стране.

Председатель рабочей группы Совета Минобрнауки России по реализации государственной молодежной политики Эдуард Омаров отметил высокую эффективность бизнес-сообществ. В них предприниматели находят ответы на 8 из 10 своих вопросов. "Мы запланировали создавать такую же эффективную среду в университетах. Чтобы те ребята и преподаватели, которые решат связать свою жизнь с предпринимательством, развивались и формировали свой бизнес в правильной среде", – отметил Эдуард Омаров.

TenChat

В современном мире активно развиваются новые технологии: искусственный интеллект, нейросеть, цифровые сервисы. Они внедряются во все сферы жизни, в том числе и в бизнес. Какую роль в предпринимательстве играют технические разработки и как их применить рассказали на площадке "TenChat Hub. Al, Big Data и нейросети: новая эпоха деловой автоматизации".

Основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев:

Технические разработки помогают бизнесу развиваться, становиться более удобным для клиентов и повышать эффективность работы. Жизнь не стоит на месте, чтобы идти вперед, нужно подружиться с искусственным интеллектом, но не забывать контролировать его.

После открытия форума президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин и Семен Теняев подписали соглашение о развитии стратегического сотрудничества между общественной организацией и деловой соцсетью TenChat. В рамках него организация и мобильная платформа планируют развивать предпринимательское движение в России. Различные региональные представительства "Опоры России" уже имеют страницы в TenChat.

True Story Fest

Первый день форума завершился неформальной площадкой настоящих историй, в которых бывают не только взлеты, но и падения. В этом году в фестивале правды о бизнесе приняли участие три молодых предпринимателя из трех регионов страны. В коротких, не похожих друг на друга историях, они поделились с участниками форума приобретенным опытом, успехами и трудностями, для решения которых нашли свою особенную формулу, свой секрет. Фестиваль 2023 года стал не только площадкой для историй о бизнесе, но и о человеке в нем. Основатель агентства внутреннего туризма "АХ CLUB", предприниматель из Ростовской области Артем Хорошко поделился личной историей преодоления. Несмотря на диагностированный рак, владелец бизнеса сумел победить болезнь, удержать на плаву компанию и выстроить эффективную стратегию развития.

Впереди у участников СУПа еще два насыщенных информациями, событиями и встречами дня. Подробности о мероприятии и ключевых спикерах, экспертах можно узнать здесь.

Форум СУП третий год подряд становится международной площадкой для представителей бизнес-сообщества России и дружественных ей стран. В 2023 году форум проходит в XI раз с 10 по 13 августа в ДК "Нефтяник" и мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени. В первый день в работе форума приняли 3 000 участников из 35 регионов России, а также представители 60 университетов страны. Мероприятия проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Тюменской области.