СУП поможет разабраться, как быстро стать предпринимателем и эффективно масштабировать бизнес

Как вырастить предпринимателя, сформировать сильное сообщество и быстро масштабировать бизнес - спикеры Слета успешных предпринимателей на форуме расскажут о реальных историях успеха.

Семья в предпринимательстве уже давно не новая история, а скорее базис. Модель отношений, в которой есть элемент наставничества, преемственности, обучения и расширения, лежит в основе и предпринимательского сообщества, целой экосистемы связей и объединений. За десятилетнюю историю бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей" тоже стал семьей, в которой выросли многие предприниматели, и они возвращаются на площадки СУПа уже в качестве экспертов.

Именно поэтому программу СУПа формируют сами участники. Организаторы каждый год планируют площадки, отвечающие актуальным ритмам в экономике и предпринимательской среде, запросам участников, их интересам.

Женское лидерство в современном мире

Площадка для обмена образовательными ресурсами, возможностями и опытом между женщинами, представительницами бизнеса. Это возможность получить реальную поддержку, найти единомышленников и наставников, узнать об условиях, необходимых для раскрытия своего потенциала и дальнейшего роста в предпринимательском сообществе.

В этом году на площадке будет представлен новый большой блок, посвященный семейному бизнесу. В качестве спикеров выступят 4 семейные пары, которые создают и развивают бизнес вместе. Они расскажут о том, как налаживают процесс сотрудничества супругов как деловых партнеров, поделятся своими историями и назовут реальные инструменты для работы системы. Новой частью площадки станет бизнес на селе. Женщины предприниматели, которые ведут свое дело в сельской местности и пригородах, расскажут о сложностях, с которыми приходится сталкиваться, поделятся лайфхаками о развитии территории для ведения бизнеса.

Модератор площадки, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Наталья Паденко:

В первый день мы также завершим программу "Менторская гостиная", где действующие предприниматели выступают в качестве наставников. Участники форума смогут подойти к любому из них и получить консультацию, задать вопросы относительно бизнеса. Следует помнить, что глупых вопросов не бывает, поэтому мы рекомендуем обращаться с любыми сомнениями, общаться, узнавать новое и получать обратную связь.

Мастер-класс Эдуарда Омарова

Традиционной площадкой СУПа является мастер-класс от основателя форума и идейного наставника для многих его участников Эдуарда Омарова. Предприниматель с удовольствием делится своим опытом и знаниями, а тему мастер-класса, как правило, определяют сами участники. Ежегодно они присылают свои варианты, из которых спикер формирует единую тему и выступает с ней. Очень часто предприниматели просят наставника поделиться своей собственной историей успеха, и в этот раз их предложение было особенно настойчивым, поэтому в 2023 году мастер-класс СУПа впервые раскроет его участникам причину успеха предпринимателя с 30-летним опытом ведения бизнеса.

Первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров:

Пока готовился к мастер-классу, провел глубокую рефлексию и осознал: чтобы объективно оценить причину успеха, нужно найти самые глубинные мотивы. Как это формировалось, как происходило. На мастер-классе я обязательно поделюсь с участниками причиной моего успеха. Расскажу, какие качества, развиваясь в глубоком детстве, могли сформироваться в личности успешного предпринимателя. Как можно этим управлять и как, делясь этим, формировать вокруг себя сильное сообщество соратников и единомышленников.

Франчайзинг: тренды, перспективы, особенности

Принципиально обновленная площадка с новыми секциями, встроенными в актуальную повестку, чтобы делиться с участниками форума только работающими инструментами и реальными знаниями, которые найдут свое применение на практике. В Большом зале "Конторы пароходства" 12 августа пройдет выставка франшиз – предприниматели заявят о готовности масштабировать свой бизнес, а инвесторы узнают о новых продуктах.

В формате экспертной сессии успешные действующие предприниматели ответят на самые важные вопросы о франчайзинге как бизнес-модели. Участники узнают о лидогенерации и каналах продаж, личном бренде собственника франшизы, инвестициях в расширение. В конце дня франчайзеры поделятся закулисными историями своего успеха, расскажут всю правду о франшизах и признаются в провалах и ошибках.

Модератор площадки, председатель комитета по франчайзингу Тюменского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Сергей Коростелев:

Франчайзинг в России созрел и начал приносить плоды. Появляется все больше сильных игроков, рынок полностью готов к тому, чтобы развиваться по франчайзингу. Уже возникают компании, которые готовы предоставлять качественный сервис, сопровождение, забирать новые территории. Очень классно, что с помощью франшизы можно развиваться, в том числе и в дружественных странах. Я считаю, что франчайзинговая модель – одна из самых главных бизнес-моделей, с помощью которой можно быстро масштабироваться, начать распространять миссию видения и зарабатывать хорошие деньги.

ОПОРА Kids

Площадка, которая позволит родителям, не волнуясь за своих детей, встречаться с другими предпринимателями на форуме. "ОПОРА Kids" - это детская площадка с наставниками и аниматорами, которая будет действовать с 11 по 13 августа в шатре на уличной площадке мультицентра "Контора пароходства". Все дети в возрасте от 5 лет смогут весело и интересно провести время за творческими и развивающими играми под присмотром опытных инструкторов.

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