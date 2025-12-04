Турнир "Звёзды Севера" принес тюменским борцам три медали

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Борцы Тюменской области завоевали три медали на прошедшем в Сургуте XVII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе "Звёзды Севера" среди юношей до 16 и до 18 лет.

В активе региона - медали всех достоинств: в весовой категории до 120 кг лучшим стал Егор Долинин, в категории до 80 кг серебро выиграл Лев Глазков, в категории до 71 кг третье место занял Иван Софин. Сопровождал ребят на соревнованиях тренер по резерву спортивной сборной команды Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Павел Парфёнов.

В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов из 14 субъектов России.