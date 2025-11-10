Тюменские борцы поборются за призы губернатора ЯНАО

В Тарко-Сале 15 и 16 пройдут международные соревнования по греко-римской борьбе по призы губернатора ЯНАО. В состязаниях примут участие около 120 лучших борцов из пяти стран и 22 регионов России.

От лица Тюменской области за медали соревнований будут бороться обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Егор Егоров, Федор Поливцев и Марат Абдуллин, а также спортсмены-инструкторы ЦПСР и ССК Захар Шапошников и Виктор Мурзин. Сопровождать команду будет тренер по резерву ЦПСР и ССК Андрей Семанов.