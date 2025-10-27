Соревнования в Перми принесли медали тюменским борцам

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Перми с 23 по 26 октября прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе "На призы мастера спорта СССР, отличника физической культуры и спорта А. В. Ходырева" среди юношей до 16 и до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 400 борцов.

В весовой категории 92 кг золотую медаль выиграл Владислав Довнорович, а серебро взял Максим Русаков. Родион Вахрамеев (38 кг) и Давид Билетников (57 кг) заняли третьи места.

В зачете 2008-2009 годов в весовой категории 71 кг лучшим стал Дмитрий Мымрин. Бронзовые медали завоевали Сагит Фатхуллин (51 кг) и Егор Долинин (120 кг), причем Егор выполнил норматив КМС.

Сопровождал парней на соревнованиях тренер по резерву спортивной сборной команды Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Павел Парфёнов.