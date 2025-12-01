Жители Тюмени рассказали о целях на 2026 год

Завершающийся год традиционно становится моментом для формирования новых личных ориентиров. По данным исследования СберСтрахования жизни, традиционно одной из наиболее распространенных целей жителей Тюмени остаётся желание достойно встретить новогодние праздники: такой вариант выбрали 18% респондентов. В среднем по России этот показатель составляет 25,8%.

Кроме того, заметной частью личных планов тюменцев является желание увереннее управлять финансами — каждый четвертый (23%) намерен начать откладывать средства (в среднем по стране — 19,3%), а 25% хотят получить базовые знания об инвестициях (по стране — 16%). В ответ на такой запрос СберСтрахование жизни в 2025 году представило формат долевого страхования жизни — продукт, который сочетает страховую защиту и доступ к сбалансированному портфелю активов. Продукт позволяет тем, кто делает первые шаги в инвестициях, осваивать принципы управления капиталом без необходимости самостоятельно подбирать инструменты. С момента старта продаж более 13 тыс. инвесторов выбрали ДСЖ, вложив 23 млрд рублей.

Материальные и бытовые планы также занимают заметное место в структуре ожиданий. Покупку автомобиля рассматривают 8% жителей Тюмени (13,8% по России), желание улучшить жилищные условия выразили 10% респондентов (11,3% по стране). Намерения, связанные со здоровьем, по-прежнему актуальны: изменить питание или похудеть планируют 6% опрошенных (12,1% по стране), начать регулярно заниматься спортом — 7% (13,5% по стране).

Готовность менять работу снижается: такой план обозначили 3% респондентов из Тюмени (9% по стране). При этом растёт интерес к путешествиям: совершить новогоднюю поездку по России или за рубеж намерены 9% жителей города (10,9% по стране). Рождение ребёнка рассматривают 6% (по стране — 7,3%).

Исследование проводилось в декабре 2025 года в российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения. Всего приняли участие 11 тыс. респондентов.