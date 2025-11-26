Тюменские спортсмены поборются за звание "Звёзд Севера"

07:41 26 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Сургуте с 27 по 30 ноября пройдет XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Звёзды Севера" среди юношей до 16 и до 18 лет. Планируется участие 350 спортсменов из 13 субъектов РФ.

Честь Тюменской области на соревнованиях будут отстаивать борцы спортшколы "Прибой", СШ №3 (Тюмень) и спортшколы Уватского муниципального района. Сопровождать ребят будет тренер по резерву спортивной сборной команды Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Павел Парфёнов.

Теги: греко-римская борьба
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025