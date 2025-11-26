Тюменские спортсмены поборются за звание "Звёзд Севера"

В Сургуте с 27 по 30 ноября пройдет XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Звёзды Севера" среди юношей до 16 и до 18 лет. Планируется участие 350 спортсменов из 13 субъектов РФ.

Честь Тюменской области на соревнованиях будут отстаивать борцы спортшколы "Прибой", СШ №3 (Тюмень) и спортшколы Уватского муниципального района. Сопровождать ребят будет тренер по резерву спортивной сборной команды Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Павел Парфёнов.