Тюменцы поборются за медали соревнований памяти Анатолия Тарасова

07:45 07 декабря 2025
В Нижнем Тагиле с 18 по 22 декабря пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин, посвящённые памяти Анатолия Тарасова.

В составе команды Тюменской области на соревнованиях выступят обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Егор Егоров, Федор Поливцев и Марат Абдуллин, а также спортсмены-инструкторы ЦПСР и ССК Руслан Арипов, Захар Шапошников и Антон Гейценрейдер. Сопровождает команду тренер по резерву ЦПСР и ССК Андрей Семанов.

