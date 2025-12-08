В тобольском музее душевно отметили День матери

20:28 07 декабря 2025
В День матери для гостей в Музее Семьи Императора Николая II была организована эксклюзивная экскурсия, раскрывающая нежные отношения между Императрицей и ее детьми. Это позволило гостям увидеть Александру Федоровну с новой стороны — как женщину, мать и хранительницу семейных традиций.

Гости смогли посетить мастер-класс по золотному шитью — древнему сибирскому ремеслу. Участники познакомились с историей техники и создали своими руками оригинальные декоративные аксессуары.

Завершился праздник концертом "Музыка Губернаторского дома" в исполнении учеников и преподавателей Отделения искусств и культуры имени А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума. Молодые таланты подарили зрителям тепло и уют, а музыкальные произведения перенесли гостей в мир искусства и красоты.

 

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

