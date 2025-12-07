Тюменцев научили готовить отчетность в грантовых проектах

В Тюмени прошло финальное образовательное событие проекта "ПроПроекты" — "Навигатор отчетности". Оно состоялось в мультицентре "Моя территория". Авторы и руководители молодежных проектов — победители конкурса Росмолодежь.Гранты — научились грамотно оформлять итоговую отчетность по реализованным инициативам.

В обстановке неформальной беседы грантополучателям рассказали о требованиях, сроках и контрольных точках отчетного периода. Основной фокус сделали на практическом применении: авторы проектов смогли разобраться в тонкостях аналитической и финансовой отчетности, разобрали реальные кейсы на основе опыта победителей прошлых лет. Программа состояла из трех ключевых блоков. Для участников прошли: экспертный спич о структуре и сроках отчета "Что важно помнить при сдаче отчетности", знакомство со спецификой документации, необходимой для отчетности, и интерактивная сессия "Спроси эксперта". Спикером выступила Айгерим Уакпаева — руководитель мультицентра "Моя территория" и региональный координатор эксперт Росмолодежь.Гранты.

"Наша цель — не только рассказать о том, как верно заполнять отчеты, но и помочь снизить тревожность, дать участникам уверенность в своих силах. Мы разбирали реальные ситуации, с которыми сталкиваются грантополучатели, учились находить решения еще до момента сдачи документов. Такой подход позволит избежать ошибок и сохранить фокус на реализации новых проектов", — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.

По завершении события, участники получили доступ к пакету методических материалов, включающему шаблоны документов и примеры корректного оформления отчетности, - сообщает Мой-портал.ру.