Кубок губернатора ЯНАО по борьбе принёс тюменцам две бронзы

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тарко-Сале 15 и 16 ноября состоялись международные соревнования по греко-римской борьбе по призы губернатора ЯНАО. Сборная Тюменской области завоевала две бронзовые медали.

Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. В категории до 77 кг третье место занял Руслан Арипов, а в категории до 87 кг - Антон Гейценрейдер. В турнире приняли участие спортсмены из 27 регионов России, а также представители Азербайджана, Армении и Республики Беларусь.