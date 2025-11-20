Кубок губернатора ЯНАО по борьбе принёс тюменцам две бронзы

07:00 20 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тарко-Сале 15 и 16 ноября состоялись международные соревнования по греко-римской борьбе по призы губернатора ЯНАО. Сборная Тюменской области завоевала две бронзовые медали.

Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. В категории до 77 кг третье место занял Руслан Арипов, а в категории до 87 кг - Антон Гейценрейдер. В турнире приняли участие спортсмены из 27 регионов России, а также представители Азербайджана, Армении и Республики Беларусь.

Теги: греко-римская борьба
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025