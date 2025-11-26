Борцы ЦПСР и ССК выступят на турнире памяти Дмитрия Тимофеева

Во Владимире с 27 по 30 ноября пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева среди юниоров до 24 лет.

Медали будут разыграны в 10 весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг. В составе команды Тюменской области на соревнованиях выступят обучающиеся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Али Мирзаев, Егор Егоров и Марат Абдуллин, а также спортсмен-инструктор ЦПСР и ССК Антон Гейценрейдер. Сопровождает команду тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Виталий Ильницкий.