Тюменцам рассказали, куда сообщать о брошенных автомобилях

На сайте "Тюмень - наш дом" в специальном разделе "Брошенный разукомплектованный автомобиль" можно сообщить о брошенных автомобилях без знаков и колес.

В день поступает по несколько обращений. Так, жители обратили внимание на машины без знаков, колес, фар на улицах Газовиков, Щербакова, Максима Горького, Александра Матросова, 50 лет ВЛКСМ, Широтной, Одесский, Киевской, Алебашевской.

Как выяснил "Вслух.ру", для обращения на портале https://dom.tyumen-city.ru/нужна регистрация или авторизация по учетной записи госуслуг . Жители могут приложить фотографии и отметить нужные пункты. В частности, какие кузовные детали отсутствуют, находится ли автомобиль во дворе. Также есть возможность поддержать другие обращения, - сообщает Вслух.ру.