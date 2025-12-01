Готовившего теракт уроженца Украины ликвидировали при задержании под Тюменью

Готовившегося к теракту на диспетчерской станции магистрального нефтепровода и оказавшего вооруженное сопротивление при задержании мужчину ликвидировали в деревне Янтык под Тюменью, заведено уголовное дело.

В ночь на 24 декабря 48-летний уроженец Украины и гражданин РФ вблизи деревни Янтык Тюменского округа попытался достать из тайника компоненты, предназначенные для теракта, чтоыб дособирать взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и ответным огнем был ликвидирован.

По версии следствия, мужчина был участником одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. По заданию спецслужб киевского режима он готовил диверсионно-террористический акт на одном из предприятий Тюменской области. После получения от куратора указаний по изготовлению самодельного взрывного устройства подозреваемый приобрёл все необходимые детали и скрыл их в подготовленном тайнике.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). Проводятся обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.