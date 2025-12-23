Тюмень становится зеленее: в 2025 году в городе высадили тысячи деревьев и кустарников

В 2025 году в Тюмени высадили более 5 500 крупномерных деревьев и 2 600 кустарников в рамках муниципальных контрактов.

Как напоминает администрация Тюмени, новые зелёные насаждения появились вдоль улиц Фармана Салманова, Разведчика Кузнецова, Максима Горького, а также на развязках улиц Монтажников с Федюнинского и Ямской с объездной дорогой.

Посадки проводились не только вдоль дорог, но и во дворах и общественных пространствах. Так, по улице Авторемонтной, 17 появилось 79 новых растений, а по улице Мира, 57 — ещё 35 деревьев и кустарников. Всего в Тюмени ежегодно высаживают не менее 8 000 зелёных насаждений.