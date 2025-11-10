Тюменская область входит в топ-20 регионов РФ по уровню и распределению зарплат

Рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат опубликовало РИА Новости, согласно этим данным Тюменская область на данный момент находится на 18 строчке по этим показателям.

Зарплаты свыше 200 тысяч рублей в регионе получают 6,4% работающих, ниже 45 тысяч в месяц - около 21%. Типичный диапозон - отт 49 до 112 тысяч рублей, следует из результатов проведенного исследования.

На Ямале больше 200 тыс рублей зарплаты у 24,7%, меньше 45 тысяч зарплаты у 3,1%, типичный разброс - от 95 до 198 тысяч рублей. Это третий результат по России, впереди Чукотка (36,5%, 2,6% и типичные зарплаты 112-268 тысяч рублей) и Москва (26%, 6,6%, типичные зарплаты - 85-206 тысяч рублей). Югра в рейтинге разместилась на 9 месте: от 200 тысяч рублей получают 12,2% работающих, ниже 45 тысяч - 3%, типичный диапазон зарплат - от 74 до 156 тысяч рублей.