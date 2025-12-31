После конкурса Бабок Ёжек в Тюмени пройдет забег Снегурочек

08:44 31 декабря 2025
У главной елки Тюмени на площади 400-летия на каникулах пройдут яркие события.
Здесь открылась резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник будет встречать гостей все каникулы каждый день, без выходных, даже 1 января. Желающие могут здесь загадать желание, прочитать стихотворение, рассказать смешную историю и получить сладость в подарок.

6 января зрителей приглашают на конкурс красоты среди Бабок-Ежек "Яга-Дива". Участницы устроят дефиле на метлах, покажут свои таланты и "суперсилы". Начало в 14 часов.

10 января на старт выйдут Снегурочки. Традиционный забег в кокошниках и праздничных нарядах начнется также в 14 часов. Зрелище яркое и интересное, так что не стоит пропускать.

Для зрителей вход свободный, - сообщает Вслух.ру.

 

