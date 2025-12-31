Бренд-шеф поделился секретом идеальных огурцов для "Оливье"

Выбор огурцов для главного праздничного салата страны — это не просто вопрос вкуса, а решение, влияющее на срок жизни блюда. Бренд-шеф ресторана "Добро" Денис Удовенко подробно рассказал, какие ингредиенты помогут добиться желаемого результата в зависимости от задачи.

Некоторые предпочитают класть в "Оливье" свежий огурец. По словам Удовенко, использование свежего овоща делает салат более сочным, хрустящим и "весенним".

"Это идеальный вариант, если вы хотите добавить свежести на фоне тяжелых зимних закусок. Однако у такого выбора есть существенный минус: свежий огурец быстро отдает жидкость. По этой причине салат со свежим огурцом стоит готовить только для употребления "здесь и сейчас", так как уже через день он станет водянистым", - говорит бренд-шеф.

Для создания того самого привычного "советского" салата эксперт рекомендует использовать маринованные огурцы. Они обеспечивают насыщенный, соленый и слегка кислый вкус. Главное преимущество маринованного продукта — стойкость. Такой салат сохранит плотность и не потеряет аромат даже спустя сутки в холодильнике, также он не "потечет" и не потеряет форму.

Лучшим вариантом шеф-повар называет сочетание обоих видов огурцов: это позволяет достичь баланса между яркой выразительностью и свежестью.

Для тех, кто готов отойти от канонов, Удовенко предлагает альтернативные варианты: для хруста добавить зеленое яблоко, редис или каперсы. А те, кто не против смелых сочетаний, могут использовать ананас (в паре с индейкой) или кимчи (в паре с уткой), - сообщает АиФ-Тюмень.