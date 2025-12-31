Новогодние выходные в Ишиме пройдут среди древних артефактов и сказочного Конька-горбунка

Музейщики Ишима приглашают на новогодние каникулы. Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова обещает гостям удивительное путешествие сквозь века, от древних артефактов III тысячелетия до н. э. до волшебных миров знаменитой сказки "Конек горбунок", - сообщает заведующая музеем Петра Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, начать знакомство стоит с музея "Городская управа". Здесь хранится редчайшая археологическая находка – ровесница Египетских пирамид – мергенская куколка, чей возраст насчитывает более четырех тысяч лет. Этот хрупкий артефакт словно открывает портал в далекое прошлое, позволяя прикоснуться к тайнам древних обитателей этих земель.

Тем, кто ищет живое творческое общение, прямая дорога в арт галерею. Здесь не просто показывают выставки — здесь учат создавать красоту своими руками. Мастер классы дарят возможность почувствовать себя художником, а сувенирная лавка соблазняет неповторимыми работами местных мастеров: картинами, плетеными изделиями, керамикой – каждая вещь хранит тепло человеческих рук.

Сердце комплекса – музей П. П. Ершова, где собрана самая большая в мире коллекция, посвященная "Коньку-горбунку". Малоизвестный портрет писателя, его родословная, редкие издания сказки – все это помогает по новому взглянуть на историю создания волшебного повествования. Здесь словно оживают строки: "За горами, за лесами, за широкими морями…"

Чтобы полностью погрузиться в сказочную атмосферу, стоит отправиться в село Ершово, где расположен этнографический музей "Комиссариатский дом". На его территории гостей встречает изба "Ивана Петровича Д", а рядом возвышается гигантская Рыба кит. Это идеальное место для памятных фотографий. Маленькие лошадки, напоминающие того самого Конька горбунка, с радостью принимают угощение от посетителей.

Завершить путешествие можно у храма Петра Столпника, возведенного на месте дома, где появился на свет Петр Павлович Ершов. Храм, названный в честь небесного покровителя писателя, хранит особую тишину и благодать, напоминая: история – это не только экспонаты за стеклом, но и живая память места, - сообщает Тюменская линия.