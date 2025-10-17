Тюменские борцы выступят на всероссийских соревнованиях в Красноярске и Перми

Тюменские борцы отправятся на всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, которые пройдут в Красноярске и Перми в конце октября.

В Красноярске соревнования пройдут с 25 по 27 октября, за медали будут бороться юниоры до 21 года, ожидается участие порядке 200 спортсменов. Честь Тюменской области, в частности, будут защищать трое обучающихся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, спортсмены-инструкторы ЦПСР и ССК Антон Гейценрейдер, Виктор Мурзин и Захар Шапошников. Сопровождает команду тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Виталий Ильницкий.

В Перми с 23 по 26 октября пройдут всероссийские соревнования по греко-римской борьбе "На призы мастера спорта СССР, отличника физической культуры и спорта А. В. Ходырева" среди юношей до 16 и до 18 лет. Тюменскую область представят семь спортсменов сборной команды региона, сопровождает ребят тренер по резерву спортивной сборной команды ЦПСР и ССК Павел Парфёнов.