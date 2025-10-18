Спектакль о проверке мужской дружбы на прочность покажут тюменцам

24 и 31 октября и 1 ноября в 19 часов в Молодежном театральном центре "Космос" состоится показ спектакля "АРТ" по мотивам одноименной пьесы Ясмины Реза.

Тюменцам расскажут о "мужском мире": дружбе, переживаниях, стереотипах. Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Сюжет строится вокруг трех персонажей, которые дружат 15 лет. Их отношения подвергаются испытанию из-за покупки Сержем дорогой авангардной картины — белого полотна.

По ходу спектакля герои сталкиваются с обычными проблемами и решают их нестандартными для себя способами, бросая вызов общественным стереотипам. На их примере зрители узнают, как преодолевать эмоциональный барьер, снижать психологическое напряжение и строить более глубокие и искренние отношения.

— Мы решили показать тюменцам этот спектакль, так как считаем нужным говорить о чувствах мужчин и о важности заботы людей о своем здоровье. Мужчины всегда были силой и опорой для общества и государства, и часто за этой силой мы не замечаем их глубинных переживаний и эмоций, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Спектакль впервые показали в ходе лаборатории РАМПА. В 2025 году он стал победителем в конкурсе на реализацию проектов "ЦЕХ". Режиссер — Вячеслав Пак, - сообщает КП-Тюмень.

16+