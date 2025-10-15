В Яндекс Go добавили панорамы улиц, с ними стало проще пользоваться такси

Приложение Яндекс Go теперь показывает, как выглядит точка подачи такси на панорамах Яндекс Карт, обновление доступно для жителей и гостей Тюмени, сообщили в пресс-службе сервиса.

Благодаря панорамам пассажирам и водителям стало проще найти друг друга и меньше потребности связываться и уточнять, куда подъедет машина. Пользователи совершали такие коммуникации более чем в 5,2 млн заказах в неделю. А около 1 млн заказов пассажиры делали заново, чтобы изменить место ожидания такси.

Как пользоваться? Нужно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорамы в нижнем углу карты. Откроется изображение улицы — место, куда подъедет такси, будет отмечено на нём жёлтым пином. Панорамы охватывают радиус в 10 метров от точки подачи. После этого пользователь вызовет машину к выбранной точке и подойдет в уже изученное место. Панорамы доступны и для точек назначения — это пригодится тем, кто едет на такси в новый для себя район.

В Яндекс Go доступно 11,3 млн панорам, отснятых панорамомобилями и пешими операторами. Они размещены на картах 735 городов и охватывают более 200 тыс. км дорог.