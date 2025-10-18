Тобольские врачи помогли пациенту с инфарктом

На одном из месторождений Тобольского района рабочий внезапно почувствовал интенсивные боли в груди и обратился за помощью к фельдшеру. Медработник оперативно сняла электрокардиограмму и направила её для консультации по линии Центра медицины катастроф. Кардиолог Областной больницы № 3 Ирина Рябинина подтвердила острый инфаркт миокарда.

Для эвакуации пациента была задействована бригада санитарной авиации в составе фельдшеров Натальи Ишимцевой и Алины Муштаевой. Медики немедленно вылетели на месторождение, в вертолете пациенту оказали экстренную помощь.

— С учетом данных кардиограммы и тяжёлого состояния пациента мы приняли решение провести тромболитическую терапию специальным препаратом, который бы помог восстановить кровоток в поражённой артерии. Всю дорогу до больницы мы боролись за жизнь молодого мужчины, — подчеркнули медики.

В Областной больнице № 3 (г. Тобольск) пациента встретила команда специалистов — кардиолог, кардиохирург и реаниматолог. Мужчину сразу направили в ангиографическую операционную, где провели высокотехнологичное вмешательство на коронарных сосудах - установили стент.

После операции пациент находился в палате интенсивной терапии, под постоянным контролем врачей. По стабилизации состояния он был выписан на амбулаторное лечение и дальнейшее наблюдение у кардиолога. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - сообщает

Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).