Тюменцы первыми в России услышали живое исполнение нескольких произведений английских композиторов

13 января в Тюменской филармонии, по сложившейся за десятилетие традиции, прошел праздничный концерт - "Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром". В этот раз он представлял собою "путешествие" в две музыкальные столицы Европы: первое отделение было посвящено музыке Лондона, второе - Вены.

В первом отделении Тюменский филармонический оркестр под управлением приглашенного дирижера Джереми Уолкера (Великобритания) сыграл произведения британских композиторов. Часть из них впервые исполнялись в России: Увертюра к балу Артура Салливана, фрагмент Лондонской сюиты (Ковент-Гарден) Эрика Коутса, Балетная сюита Густава Холста. Второе отделение было посвящено произведениям Иоганна Штрауса - в 2025 году отмечалось 200-летие самого венского композитора.

Перед концертом Джереми Уолкер рассказал журналистам, что полгода назад принял приглашение от художественного руководителя и главного дирижера оркестра Юрия Медяника выступить с Тюменским филармоническим оркестром. Он направил музыкантам все партитуры, часть из них было нелегко достать. По словам дирижера, репетиция показала - тюменский оркестр профессиональный, реагирует очень хорошо.

Всего ТФО с Джереми Уолкером исполнил двенадцать произведений, каждое сопровождалось бурными аплодисментами и "Браво!"