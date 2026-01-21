Темой TNF 2026 станет энергия перемен в нефтегазовой отрасли

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября 2026 года, его тема — "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен".

Организаторы форума заявили об обновлении архитектуры деловой программы.

14 и 15 сентября треком форума станет тема "Технологии и цифровые решения в ТЭК", предполагающий погружение в мир передовых инженерных решений, повышения эффективности технологических процессов, цифровизации, искусственного интеллекта и др.

16 сентября - "Стратегии". Ключевой день с фокусом на главном. Обсуждение долгосрочных векторов развития отрасли, глобальных трендов и ответов на современные вызовы совместно с представителями правительства, профильных ведомств и топ-менеджментом компаний.

17 сентября - трек "Люди" и все о человеческом капитале. В программе HR-саммит и День молодого специалиста, в фокусе - команда, которая будет строить отрасль будущего.