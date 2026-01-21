Темой TNF 2026 станет энергия перемен в нефтегазовой отрасли

10:10 21 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября 2026 года, его тема — "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен". 

Организаторы форума заявили об обновлении архитектуры деловой программы.

14 и 15 сентября треком форума станет тема "Технологии и цифровые решения в ТЭК", предполагающий погружение в мир передовых инженерных решений, повышения эффективности технологических процессов, цифровизации, искусственного интеллекта и др. 

16 сентября - "Стратегии". Ключевой день с фокусом на главном. Обсуждение долгосрочных векторов развития отрасли, глобальных трендов и ответов на современные вызовы совместно с представителями правительства, профильных ведомств и топ-менеджментом компаний.

17 сентября - трек "Люди" и все о человеческом капитале. В программе HR-саммит и День молодого специалиста, в фокусе - команда, которая будет строить отрасль будущего.

Теги: TNF , Промышленно-энергетический форум , нефть и газ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026