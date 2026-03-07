МФК "Тюмень" принимает "Факел" из Сургута в домашнем туре Суперлиги

МФК "Тюмень" готовится к 20-му туру БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу. Игры в рамках чемпионата России пройдут на домашней площадке - в СК "Центральный". Соперником выступит "Факел" из Сургута.

По данным пресс-службы Суперлиги, ранее соперники провели две игры, в обеих победила "Тюмень".

Сейчас "Тюмень" с 64-мя очками находится на шестом месте в турнирной таблице. На данный момент клуб провел 36 матчей, в 22-х – победил, в том числе в 17-ти – в основное время. "Факел" заработал 31 игровой балл и располагается на 11-м месте.

Первый матч пройдет в субботу, 7 марта, начало в 12.30 (обратите внимание на перенос с 13.00). Второй матч – в воскресенье, 8 марта, в 14 часов. Телеканал "Тюменское время" покажет игры в прямом эфире, включайте 21 кнопку кабельных операторов за пять минут до старта, - сообщает Вслух.ру.

16+